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Safranbolu'da Sıkışan Kedi Yavrusu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan yavru, veterinerde tedavi edildikten sonra annesinin yanına bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Emek Mahallesi'nde bir otomobilin motor kısmından gelen sesi fark eden vatandaşlar, kedi yavrusunun sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla yavruyu çıkaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye erleri, yavrunun bulunduğu yerden çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Sese doğru hareket eden kedi yavrusu, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralandığı belirlenen yavru, veterinerdeki tedavisinin ardından annesinin bulunduğu alana bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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