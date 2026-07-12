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Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Karabük'te refüje çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde refüje çarpan otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Ş.S.T. (35) idaresindeki 16 RC 182 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Toprakcuma köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki T.T. (31), E.A.T. (3) ve H.T. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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