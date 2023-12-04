Safranbolu'da Park Halindeki Otomobil Çalındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir otomobil çalındıktan sonra terk edilmiş halde bulundu. Polis, güvenlik kameraları sayesinde şüpheliyi yakaladı ve gözaltına aldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde park halindeki otomobili çaldıktan sonra bırakıp kaçmaya çalışan kişi yakalandı.
Yeni Mahalle'de otomobilinin park ettiği yerde olmadığını fark eden B.D, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyerek otomobilin Kastamonu istikametine gittiğini belirleyen ekipler, aracı Yazıköy yakınlarında terk edilmiş halde buldu.
Çevrede araştırma yapan ekipler, otomobilin bulunduğu yerin yakınında yol kenarında başka araca binmek için bekleyen M.G'yi gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan incelemede parmak izlerine rastlanan M.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.