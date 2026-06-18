Karabük'te apartman bahçesine düşen otomobilin sürücü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde apartman bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A.Ö. idaresindeki 78 SF 725 plakalı otomobil, Cemal Caymaz Mahallesi Kışla Caddesi'nde kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.
Kazada sürücü yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.A.Ö, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu