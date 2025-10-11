Haberler

Safranbolu'da İtfaiye Yaban Arısı Yuvasını Çıkardı

Safranbolu'da İtfaiye Yaban Arısı Yuvasını Çıkardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katındaki yaban arısı yuvası itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekip, yuvalama alanını başarılı bir şekilde temizledi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katındaki yaban arısı yuvası itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Çeşme Mahallesi Dış Kale Altı Sokak'taki Abdullah Yıldız'a ait evin çatı katında arı yuvasını gören ev sakinleri, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kovan bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.