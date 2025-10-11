Safranbolu'da İtfaiye Yaban Arısı Yuvasını Çıkardı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin çatı katındaki yaban arısı yuvası itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekip, yuvalama alanını başarılı bir şekilde temizledi.
Çeşme Mahallesi Dış Kale Altı Sokak'taki Abdullah Yıldız'a ait evin çatı katında arı yuvasını gören ev sakinleri, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kovan bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel