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Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, U.Ç. idaresindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

U.Ç. idaresindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
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