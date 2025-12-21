Karabük'te evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, kediyi fark eden vatandaşların ihbarı ile gerçekleşti ve kurtarma anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bağlarbaşı Mahallesi Köyiçi Sokak'taki bir evin çatısında mahsur kalan kediyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kedi bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel