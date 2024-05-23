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Safranbolu'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda dairenin mutfak bölümünde hasar meydana geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Emek Mahallesi Ayvazkent Sitesinde bir apartmanın 3. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dairede kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle dairenin mutfak bölümünde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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