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Karabük'te anız ateşinden çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'te anız ateşinden çıkan yangına müdahale ediliyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakılan anız ateşi rüzgarın etkisiyle arazilere yayıldı. Sarp ve kayalık alana itfaiye, arazöz ve helikopter sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakılan anız ateşinden çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Musalla Mahallesi mevkisinde tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı.

Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin kısa sürede büyümesi ve farklı noktalara dağılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazideki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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