Karabük'te anız ateşinden çıkan yangına müdahale ediliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yakılan anız ateşinden çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Musalla Mahallesi mevkisinde tarlada yakılan anız ateşi, rüzgarın etkisiyle aniden açık araziye yayıldı.

Kuru otların tutuşmasıyla alevlerin kısa sürede büyümesi ve farklı noktalara dağılması üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme arazözleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Sarp ve kayalık arazideki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.