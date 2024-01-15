Safranbolu Belediyesi Otobüs Durakları Üretiyor

Safranbolu Belediyesince atölyede üretilen otobüs durakları vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde çalışan ekipler, şantiyede şehrin dokusuna uygun tasarımlarda duraklar üretmeye başladı.

Duraklar daha sonra ihtiyaç duyulan noktalarda Safranbolu halkıyla buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, otobüs duraklarını satın almak yerine ürettiklerini, bu sayede maliyetin azaltıldığını belirtti.

Elde kalan gelirin alternatif konularda hizmet olarak sunulduğunu aktaran Köse, "Bu sayede kamu kaynaklarını verimli şekilde kullanıyor, israfın önüne geçiyor ve üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kömürlük yangını hasara neden oldu

Karabük'te iki katlı binanın kömürlüğünde çıkan yangın söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokak'ta iki katlı binanın kömürlüğünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında hasar oluştu.