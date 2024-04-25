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Safranbolu Belediyesi 200 Bin Çiçek Yetiştirdi

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Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, seralarda 200 bin çiçek yetiştirdi. Modern tarım teknikleri kullanılarak üretim tamamlandı. Kadife çiçeği, gül, çuha, sardunya, petunya ve begonya gibi çeşitli çiçek türleri yetiştirildi.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, seralarda 200 bin çiçek yetiştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, modern tarım tekniklerini kullanan uzman ekipler, çeşitli çiçek türlerinin üretimini başarıyla tamamladı.

Yetiştirilen çiçekler arasında kadife çiçeği, gül, çuha, sardunya, petunya ile begonya gibi popüler ve yerel çiçek türleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Safranbolu Tarım Çevre Belediye Yaşam Güncel Haberler

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