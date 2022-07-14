Son dakika haberleri | SAFARİ CİPİ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 8 YARALI Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada araç sürücüsü ile bir turist yaşamını yitirdi, 8 turist yaralandı. ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde turist taşıyan safari cipinin uçurumdan yuvarlandığı kazada araç sürücüsü ile bir turist yaşamını yitirdi, 8 turist yaralandı. Manavgat'ın Oymapınar bölgesine safari düzenleyen bir tur firmasına ait M.D. idaresindeki 07 NZP 12 plakalı cip, Manavgat Barajı'na doğru giderken, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre aşağıya yuvarlanan cipin şoförü M.D. olay yerinde yaşamını yitirdi, araçta bulunan turistlerden biri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 8 turist ise yaralandı. Araçta şoför hariç 5'i Türk 9 turistin bulunduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Oymapınar Manavgat Tragger turist Güncel Haberler Son Dakika

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