Sadri Alışık'ın doğumunun 99. yılında anma töreni düzenlendi

Sinema ve tiyatro oyuncusu Sadri Alışık, doğumunun 99. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki törene, sanatçının oğlu, oyuncu Kerem Alışık ile torunu Sadri Alışık'ın yanı sıra dostları ve sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunup duaların edildiği törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kerem Alışık, yıllar geçmesine rağmen babasına duyduğu sevgi ve hasretin bitmediğini dile getirdi.

"Gözleri Türkçe konuşan bir adamdı"

Sadri Alışık'ın derinliği yüksek ve çarpıcı bir sanatçı olduğunu vurgulayan Alışık, "Bugün babamın doğum günü. Hem ramazan ayındayız hem de Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Böyle bir vakitte bu anmayı yapıyor olmamız çok güzel. Sadri Alışık, gözleri Türkçe konuşan bir adamdı. Filmlerindeki kadar serseri, resimlerindeki kadar naif, şiirlerindeki kadar filozof insandı. O, karşısındakinin aklına uğramadan, doğrudan kalbine inen bir kişiydi. Komediyi de hüznü de bir arada yaşayan ve yaşatan bir sanatçıydı. Bu geçen zamanda anladım ki babalar duvar gibiymiş, görünmese de dokunurlarmış evlatlarına. Buraya kadar gelip, bizleri yalnız bırakmayan herkese de tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Sadri Alışık kimdir?

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okul piyeslerinde rol alan Alışık, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne devam etti.

Amatör olarak 1939'da sahne tozunu yutan Alışık, 4 yıl sonra "Raşit Rıza Topluluğu Tiyatrosu"nda profesyonel olarak sahneye adım attı. Alışık, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki "Küçük Sahne"nin yanı sıra "Karaca", "Site", "Çevre", "Oda", "Kent", "Oraloğlu" tiyatrolarının çok sayıda oyununda rol aldı.

Tiyatrodan sinemaya ilk adımı 1944 yılında Faruk Kenç'in yönettiği "Günahsızlar" filmiyle atan sanatçı, eğri selamıyla "Turist Ömer", bir türlü gol atamayan "Ofsayt Osman" karakterleriyle dikkati çekti. Alışık, rol aldığı yüzlerce filmde seyirciyi bazen güldürdü, bazen ağlattı.

Sadri Alışık, fakir ama gururlu, neşeli ve zeki, mülayim aynı zamanda kararlı karakterlere hayat verirken, filmlerde kullandığı replikler seyircinin diline pelesenk oldu. Şair Attila İlhan'ın kardeşi, oyuncu Çolpan İlhan'la 1959'da dünya evine giren Alışık'ın oğlu Kerem 1960'ta dünyaya geldi.

Sanatçı, "Afacan Küçük Serseri"deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı. Rol aldığı son film olan, Yavuz Özkan'ın yönettiği "Yengeç Sepeti"ndeki rolüyle de 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Alışık, 18 Mart 1995'te hayata gözlerini yumdu.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen sanatçının, rol aldığı başlıca filmler şöyle:

"Günahsızlar", "Çakırcalı Mehmet Efe", "Vatan ve Namık Kemal", "İstanbul Çiçekleri", "Hürriyet Şarkısı", "Tanrı Şahidimdir", "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Battal Gazi Geliyor", "Yalnızlar Rıhtımı", "Hicran Yarası", "Küçük Hanımefendi", "Küçük Hanımın Şoförü", "Ayşecik Yavru Melek", "Küçük Hanım Avrupa'da", "Helal Olsun Ali Abi", "Ayşecik Çıtı Pıtı Kız", "Ayşecik Cimcime Hanım", "Avare", "Turist Ömer", "Turist Ömer Dümenciler Kralı", "Berduş Milyoner", "Ah Güzel İstanbul", "Turist Ömer Almanya'da", "Bitirimsin Abi", "Serseri", "Kız Kolunda Damga Var", "Agora Meyhanesi", "Ağlama Değmez Hayat", "Turist Ömer Arabistan'da", "Altın Kalpler", "Ah Müjgan Ah", "Darıldın mı Cicim Bana", "Turist Ömer Yamyamlar Arasında", "Afacan", "Kavanoz Dipli Dünya", "Ali Baba ve Kırk Haramiler", "Ayıp Ettin Şemsettin", "Turist Ömer Boğa Güreşçisi", "Gelinlik Kızlar", "Afacan Harika Çocuk", "Balıkçı Osman", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ne Hakem", "Ben Sana Mecburum", "Saffet Beni Affet", "Çapkın Baba", "Kız Babası", "Yengeç Sepeti."