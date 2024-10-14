Üye Girişi
Haberler

Sadık Battal, 61 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sadık Battal, 61 Yaşında Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Sadık Battal, kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, yönetmen ve yazar Sadık Battal, 61 yaşında vefat etti.

Rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine kaldırılan Battal, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Battal, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınaacak cenaze namazının ardından Manisa Akhisar'da aile mezarlığına defnedilecek.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde yapan Battal, doktorasını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı.

Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. 2006'da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını çıkardı.

"Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde de yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Yücel Çakmaklı belgeselinin yanı sıra bir çok yapıma imza atan Battal, son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adlı belgeseli çekmişti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel

Namık Kemal Üniversitesi Kültür Sanat Kalp Krizi Tekirdağ istanbul Güncel Kültür Sinema Sanat Yaşam Radyo

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili gerçek ortaya çıktı

 AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler
Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda Türkiye maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İzlanda Türkiye geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı golü neden iptal oldu? İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak? İtalya İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.