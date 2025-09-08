Sadakataşı Derneği, Nijer'de 600 Katarakt Ameliyatı Gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, sağlık yardımları kapsamında Nijer'de 600 kişinin katarakt ameliyatını gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor.

Teknik ve maddi imkansızlıklar nedeniyle ameliyat olamayan milyonlarca insan görme yetisini kaybediyor.

Sadakataşı Derneği düzenli olarak gerçekleştirdiği katarakt ameliyatları ile her yıl binlerce insanın göz sağlığına kavuşmasına katkıda bulunuyor.

Bu kapsamda Nijer'in başkent Niamey'de bulunan Sadakataşı ekibi 600 hastanın katarakt ameliyatının koordinasyonunu sağladı.

Dernek ekipleri, ameliyatlar öncesi bölgede gerçekleştirdiği anonslar ile katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden haberdar olmasını sağladı.

Ameliyatlar sonrasında hastalara güneş gözlükleri dağıtıldı. Aşırı sıcaktan korunmaya çalışan hastaların belirli aralıklarla göz kontrolleri ve pansumanları yapıldı.

Toplam 10 gün süren organizasyon kapsamında 600 hasta göz sağlığına kavuştu.