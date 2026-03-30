Sadakataşı, Lübnan'da çok sayıda yerinden edilmiş aileye insani yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'da yerinden ettiği ailelere insani yardım ulaştırarak gıda, sağlık ve temizlik paketleri dağıttı.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Lübnan'da yerinden ettiği çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye insani yardım ulaştırdı.

Dernekten edinilen bilgiye göre, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde 50 kutu bebek maması, 50 paket çocuk bezi, 100 gıda kolisi, 100 yatak, 100 battaniye, 200 sıcak yemek ve 100 temizlik paketi ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Yardımlar, Sayda'nın Vadi ez-Zeyne bölgesi ile İsrail saldırılarının ardından yerinden edilen Lübnanlıların barındığı bir okulda ve sokakta çadırlarda kalanların bulunduğu bölgelerde yapıldı.

Ayrıca, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk vatandaşı bir afetzedeye de motosiklet alınıp teslim edildi.

Beyrut'un Ard el-Celul bölgesindeki Hariri Okulu'nda sıcak yemek ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
