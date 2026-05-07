Haberler

Sadakataşı Derneği, İdlib'de mülteci kamplarındaki 550 aileye gıda yardımı yaptı

Sadakataşı Derneği, İdlib'de mülteci kamplarındaki 550 aileye gıda yardımı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye çeşitli gıda ürünleri içeren kumanya dağıttı. Dernek, bölge halkına yardım etmeye devam edeceklerini duyurdu.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi, Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul'daki kamplarda yaşayan 550 aileye, içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Suriye halkına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

İdlib'de yaşayan ailelere gıda dağıtımı yaptıklarını ifade eden Özdal, bölge halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Hayırseverler, derneğin internet sitesinden bilgi alarak Suriye yardım çalışmalarına destek olabiliyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?