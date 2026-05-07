Sadakataşı Derneği, İdlib'de mülteci kamplarındaki 550 aileye gıda yardımı yaptı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 550 aileye gıda kumanyası ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yardım çalışmaları kapsamında İdlib'de bulunan Sadakataşı ekibi, Ma'arrat Misrin, Ram Hamdan ve Kafr Yahmul'daki kamplarda yaşayan 550 aileye, içerisinde salça, pirinç, makarna, konserve, un, şeker, bulgur, tuz ve kahvaltılık ürünler bulunan gıda kumanyası dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Suriye halkına destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

İdlib'de yaşayan ailelere gıda dağıtımı yaptıklarını ifade eden Özdal, bölge halkına yardım ulaştırmayı sürdüreceklerini kaydetti.

