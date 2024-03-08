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Sadakataşı Derneği, 30 Ülkeye Ramazan Yardımı Yapacak

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Sadakataşı Derneği, Türkiye ve Filistin başta olmak üzere 30 ülkeye ramazan yardımında bulunacak. Dernek, deprem bölgeleri ve Gazze'ye kumanya, bayramlık, market kartı, fitre, zekat, fidye dağıtımları yapacak ve iftar sofraları kuracak. Ayrıca Gazze'de her gün 10 bin kişiye iftar verilecek. Yardımlar, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere de ulaştırılacak.

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye ve Filistin olmak üzere 30 ülkeye ramazan yardımında bulunacak.

Yapılan açıklamaya göre Sadakataşı, "Birlikte bereketli olsun" çağrısıyla ramazan çalışmalarına başladı.

Yardımlarını Türkiye'de deprem bölgeleri ve Gazze öncelikli olmak üzere 30 yere ulaştırmayı planlayan dernek, bu kapsamda kumanya, bayramlık, market kartı, fitre, zekat, fidye dağıtımları yapıp iftar sofraları kuracak.

Dernek, geçen yıl yaşanan asrın felaketi sebebiyle bu sene de deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürecek, Hatay ve Kahramanmaraş'ta ramazan boyunca düzenli olarak iftar sofraları kuracak. Dernek, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan yoksul ve ihtiyaç sahibi on binlerce aileye de yardım ulaştıracak.

Gazze'de ramazan boyunca her gün 10 bin kişiye iftar verilecek

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistin halkı için ramazan boyunca her gün 10 bin kişiye iftar vermeyi de planlıyor.

Bölgede bulunan gönüllüler aracılığıyla Gazzeli binlerce aileye gıda kolisi, un ve bayramlık kıyafetler yollayacak dernek, Türkiye ve Filistin dışında Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bulgaristan, Burkina Faso, Çad, El Salvador, Gana, Hindistan, Irak, İspanya, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mali, Meksika, Tayland, Myanmar, Moritanya, Nepal, Nijer, Suriye, Somali, Sri Lanka, Vietnam ve Yemen'de de yardımlarda bulunacak.

Bu yerlerde ramazan yardımları kapsamında binlerce aileye fitre, zekat, kumanya dağıtımı gerçekleştirecek dernek ekipleri, binlerce çocuğa bayramlık kıyafet de hediye edecek.

Hayırseverler, derneğin ramazan çalışmalarına "www.sadakatasi.org.tr" adresi üzerinden bağış yapabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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