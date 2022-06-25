Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü - Haberler

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Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Salman - Güncel
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Sada Çayı taştı, Kastamonu-Cide yolu çöktü

Cide kara yolu, bölgede etkili olan sağanak sonrası Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü.

KASTAMONU-Cide kara yolu, bölgede etkili olan sağanak sonrası Sada Çayı'nın taşması nedeniyle çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı, Karayolları ekiplerince yeni açılan servis yolundan sağlanmaya başlandı.

Kastamonu-Cide kara yolunun 68'inci kilometresinde bulunan Sada Çayı, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Çayın taşması sonucu geçen yıl meydana gelen sel felaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yol da çöktü. Kastamonu'nun Şenpazar ve Cide ilçeleriyle ulaşımı kısa bir süre sağlanamadı. Ardından Karayolları ekiplerince açılan servis yolundan Kastamonu ve 2 ilçenin ulaşımı yeniden sağlanmaya başlandı. Yoğun yağışın devam ettiği bölgede yetkililer, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları için uyarısında bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Güncel

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