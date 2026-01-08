Saç ekimi sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti

Haberler

Trabzon'da özel bir kliniğe saç ekimi için giden 47 yaşındaki Temel Altuntaş, işlem sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Altuntaş, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Ortahisar ilçesinin Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Saç ekimi için özel bir kliniğe gelen Temel Altuntaş işlem sırasında fenalaştı.

Çalışanlarının ihbarı üzerine kliniğe polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Altuntaş ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Temel Altuntaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Altuntaş'ın cenazesi, incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar

Deniz Kisa:

Ah Temel vah Temel ne e yaptun

