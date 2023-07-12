Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yol verme kavgası

İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürücüler arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede son bulurken, kavga nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.