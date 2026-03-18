Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 Mart Coşkusu

18 MART Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağının renkleri kırmızı-beyaz ile ışıklandırdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111'inci yıl dönümü kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından Türk bayrağının renkleri kırmızı-beyaz ile ışıklandırdı. Kule akşam saatlerinden itibaren kırmızı-beyaza bürünürken havalimanındaki yolcuların büyük beğenisini topladı.

'ÇANAKKALE'DE DOĞAN SARSILMAZ RUH MİLLETİMİZİN HAFIZASINDA DAİMA YAŞAYACAKTIR'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, "Çanakkale'de yazılan destan; iman, cesaret ve vatan sevgisiyle bir milletin kaderini değiştirdiği eşsiz bir mücadeledir. Bu büyük zaferin 111'inci yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Çanakkale'de doğan o sarsılmaz ruh, milletimizin hafızasında ve kalbinde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar

Saldırının ilk bedeli! İranlı diplomatları ülkeden kovuyorlar
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Manisa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza değil adeta katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İran: Artık çatışmada yeni bir aşama başladı

İran hedef alacağı noktaların adresini verdi: Yeni bir aşama başladı