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Şabanözü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Şabanözü'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
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Şabanözü Belediyesi, mahallelerdeki ulaşım ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. Belediye Başkanı Faik Özcan, çalışmaların hızla sürdüğünü ve altyapısı tamamlanan alanlarda asfalt seriminin devam edeceğini belirtti.

Şabanözü Belediyesi ekiplerinin daha güvenli ulaşım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Gümerdiğin Mahallesi'nde başlayan çalışmalar asfaltlama çalışmalarının ardından, alt yapısı tamamlanan diğer mahallelerin ana arterlerinde de çalışmalar sürüyor.

Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahallelerin ana arterlerinin hepsini yapacaklarına söz verdiklerini söyledi.

Altyapısı biten yerlerde yol çalışmalarına başlandığını belirten Özcan, "Şu ana kadar üç mahallemizde asfalt serim çalışmalarını tamamladık ve 6 bin ton asfalt kullanılarak 5 kilometre yolun asfaltını serdik. Yol çalışmalarımız havaların elverdiği sürece devam edecek." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Güncel

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