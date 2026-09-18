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Şabanözü'nde Alevi köylerinin muhtar ve dedeleriyle toplantı düzenlendi

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Şabanözü'nde Alevi köylerinin muhtarları ve dedeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

Şabanözü'nde Alevi köylerinin muhtarları ve dedeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen programda, Alevi köylerinde sunulan dini ve sosyal hizmetler ile köylerin ihtiyaç ve sorunları görüşüldü.

Toplantıda katılımcıların talepleri dinlenirken, din hizmetlerinin toplumun bütün kesimlerini kapsayacak şekilde yürütülmesinin önemi vurgulandı.

İlçe Müftüsü Muzaffer Arslan, burada yaptığı açıklamada, hizmet anlayışının herhangi bir ayrıştırıcı veya dışlayıcı yaklaşım taşımadığını, farklılıkları zenginlik kabul eden, bütünleştirici, kucaklayıcı ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen anlayışla hareket edildiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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