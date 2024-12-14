Şabanözü Belediyesi'nden Maddi Durumu Olmayan Kadınlara Umre Projesi

Şabanözü Belediyesi, maddi durumu olmayan kadınları umreye götürecek.

Belediye tarafından başlatılan proje kapsamında umreye götürülecek 40 yaş üstü kadınlara yönelik kura çekimi yapıldı.

Kıl Çadır Düğün Salonu'nda düzenlenen kura töreninde konuşan Belediye Başkanı Faik Özcan, projenin kendisini de çok mutlu ettiğini belirterek, "İlçemizde maddi imkansızlık veya çeşitli nedenlerle daha önce hac veya umre ziyareti yapmamış vatandaşlarımıza, özellikle 40 yaş üstü kadınlarımıza bu proje kapsamında 14-28 Şubat tarihleri arasında 15 günlük umre ziyareti projesi hazırladık. Muhalefetten eleştiriler geliyor, milletin hakkına giriliyor diye. Kimse kimsenin hakkına girmiyor. Belediye bütçesine dokunmadan başka kaynak kullanarak bu işi başaracağız." dedi

Yapılan başvurular arasında noter huzurunda yapılan çekiliş ile 85 kadın umreye gitme hakkı kazandı.