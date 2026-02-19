Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi mart ayı programını açıkladı

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), mart ayı sahne sanatları programını duyurdu.

SGM'den yapılan açıklamaya göre, gelecek ay tiyatro ve müzik alanında çeşitli etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Program, 3 Mart'ta Aybike Turan'ın yazıp yönettiği "45 Saniye" adlı oyunla başlayacak. Kadınların gündelik hayatta karşılaştığı deneyimlere odaklanan yapımda, Duygu Serin ve Melda Narin Güler rol alıyor.

SGM sahnesi 11 Mart'ta yazar Sevgi Soysal'ın yaşamından ve metinlerinden ilham alan "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor" oyununa ev sahipliği yapacak. Yönetmenliğini Aysel Yıldırım'ın üstlendiği oyunda, Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Nihal Albayrak ve Zeynep Okan sahne alacak.

Fransız yazar Florian Zeller'in kaleme aldığı "Baba (Le Pere)" ise 18 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Hafıza kaybı ve gerçeklik algısı üzerine kurulu oyunda Haluk Bilginer'in yanı sıra Özlem Zeynep Dinsel, Faruk Barman, Ezgi Coşkun, Mine Nur Şen ve Ufuk Tevge rol alıyor.

Ezgi Coşkun'un çevirisi ve Oyun Atölyesi'nin prodüksiyonuyla sahnelenen "Baba" oyununu, Muharrem Özcan yönetiyor.

Mart ayı programı 31 Mart'ta düzenlenecek İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genç Caz Gecesi ile tamamlanacak. Gecede piyano trio geleneğini çağdaş yorumlarla sürdüren Triosu ve KAOS grubu sahne alacak.

Etkinliklerin biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir.