(ANKARA) - Gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteciler hapse atılıyor. Televizyonlara el konularak, haber siteleri ve sosyal medya hesapları engellenerek kamuoyu körleştirilmek isteniyor. Hiç hapse girmemem gerekirken, bu ortamda benim 50 günlük esaretim ülkeme helal olsun" ifadelerini kullandı.

Cezaevinden iki gün önce tahliye edilen gazeteci Şaban Sevinç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutukluluğunu "hukuksuz" olarak nitelendiren Sevinç, mahkemenin iki suçlamadan beraatine karar verdiğini, diğer suçlamadan verilen cezaya karşı ise istinaf yoluna başvuracaklarını belirtti.

Gazetecilere yönelik tutuklamalara ve medya kuruluşlarına uygulanan yaptırımlara tepki gösteren Sevinç, açıklamasında şunları kaydetti:

"39 yıllık gazetecilik hayatımda ilk kez hukuksuz şekilde hapse girdim. 50 günün sonunda haksız tutukluluğum sona erdi, mahkeme iki suçlamadan beraatime karar verdi. Diğer suçlamadan da hakkımda verilen cezayı istinafa götüreceğiz. Gazeteciler hapse atılıyor. Televizyonlara el konularak, haber siteleri ve sosyal medya hesapları engellenerek kamuoyu körleştirilmek isteniyor. Hiç hapse girmemem gerekirken, bu ortamda benim 50 günlük esaretim ülkeme helal olsun. Karanlık bu kadar yoğunsa aydınlık günler yakındır."

Kaynak: ANKA