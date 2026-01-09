Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı ile Görüştü

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ile bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.