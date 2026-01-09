Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ile görüşerek iş birliği imkânlarını değerlendirdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ile bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Liberal Parti Genel Başkanı Zübeyir Gülabi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
