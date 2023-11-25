Saadet Partisinden İstanbul'da "Çocuklarla Filistin'e Destek İçin Buluşuyoruz" eylemi

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Eminönü Meydanı'nda "Çocuklarla Filistin'e Destek İçin Buluşuyoruz" sloganıyla eylem düzenledi.

Meydanda toplanan parti üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine ifadelerin yer aldığı dövizler taşıdı.

İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan program, çocukların okuduğu şiirlerle devam etti.

Programda konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, bugünün asıl sahibinin çocuklar olduğunu belirterek "Filistin'de onların kardeşleri öldürülüyor. Oyuncaklarıyla ilgilenmesi gereken çocuklar babalarının, kardeşlerinin cenazeleriyle ilgileniyor." dedi.

Yazıcı, onlarca yıldır kadın, bebek, çocuk demeden binlerce sivili katleden İsrail rejiminin karşısında en güçlü sesin, çocuklardan geldiğini söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Zeynep Şule Rıdvanoğlu da Gazzelilerin 50 gündür insanlık dramı yaşadığını, uluslararası kuruluşların ise bu durumu sadece kınamakla yetindiğini belirtti.

Rıdvanoğlu, "Bugün Türkiye'de yükselen ses olmak için buradayız. Gazze'deki çocuklar için bir aradayız. Gazze'deki çocukların evleri, okulları, oyuncakları, anneleri, babaları ve kardeşleri yok. Gazze'de çocuklar büyümüyor." ifadelerini kullandı.

Eylemde basın açıklamasını okuyan 9 yaşındaki Abdullah Said Bahça, Gazze'de hastanelerin bombalandığını, yasaklı fosfor bombası kullanılarak savaş suçu işlendiğini; suyun, elektriğin ve internetin kesilerek Gazze'nin toplu mezara dönüştürülmeye çalışıldığını anlattı.

Bahça, "Batı ülkelerinde bir çocuğun burnu dahi kanasa uluslararası toplumu harekete geçiren güç odakları, her 10 dakikada 1 çocuğun öldüğü Filistin'de üç maymunu oynuyor. Gazze'de ailesini kaybeden, umutlarını yitiren, gülüşleri çalınan, en acısı da canı elinden alınan, katledilen tüm çocuklar adına sesleniyorum; İslam ülkeleri ayağa kalkın." diye konuştu.