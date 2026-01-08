Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, İran'ın Ankara Büyükelçisi Zadeh ile Bir Araya Geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile bir araya geldi. Konuya ilişkin Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, D-8 kurucu ülkelerinden İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Mohammad Hassan Habibollah Zadeh ile bir araya gelerek son gelişmelerle ilgili karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede İslam coğrafyasının karşı karşıya olduğu ortak sorunların yanında; D-8'de anlamını bulan barış, adalet ve iş birliğini esas alan bir anlayışının önemi ele alındı. İsrail ve ABD kaynaklı bölgemize yönelik tehdit politikalarının sadece bir ülkenin değil; tüm bölgenin güvenlik ve istikrarını riske attığı vurgulandı. Bölgemizde kalıcı huzurun; tehdit dili yerine diyalog, güç yerine hukuk ve adalet, çatışma, kaos, kargaşa yerine diyalog esas alınarak çözülebileceğine dair inanç bir kez daha ortaya konuldu."

