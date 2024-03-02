Saadet Partisi Sivas Aday Tanıtım Toplantısı 3 Mart 2024 saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin aday tanıtım toplantısına katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere trenle bu kente gidecek. 03 Mart 2024 Pazar günü saat 11.00'de Behrampaşa Hanı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelecek olan Karamollaoğlu, saat 14.00'te ise Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek Aday Tanıtım Programı'na katılacak.