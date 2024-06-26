Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi Ertelendi

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevini bırakacağını açıklamasının ardından 30 Haziran'da yapılacağı duyurulan olağanüstü kongre ertelendi. Kongrenin olağan tarihinde yapılacağı bildirildi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapıan açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" denildi.

Olağan kongrenin tarihinin daha sonra kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Saadet Partisi'nin olağan kongresinin Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Olağanüstü kongre yerine olağan kongre yapılmasının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun kararı olduğu, Karamollaoğlu'nun olağan kongre tarihine kadar Genel Başkanlık görevini sürdüreceği öğrenildi.