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Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi 30 Haziran'da yapılacak

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongre tarihi belirlendi. Kongrede yeni genel başkan adayı da duyurulacak.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kongresini 30 Haziran'da Ankara'da yapacak. Yeni genel başkan adayının Temel Karamollaoğlu tarafından bugün duyurulması bekleniyor. Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel merkezde adaylık için ismi öne çıkan isimler arasında.

Saadet Partisi Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrenin adayları parti içi gerçekleşen temayül yoklamaları sonrasında belirlendi.

Saadet Partisi Büyük Genel Kongresi'nde genel başkanlık için öne çıkan beş isim, Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Ömer Abdullah Ayhan oldu.

Olağanüstü kongrede genel başkan adayının kim olacağının Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Genel başkanlık yarışında Birol Aydın ve Mahmut Arıkan'ın ismini öne çıktığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Temel Karamollaoğlu Kongre Tarihi Politika Güncel Haberler

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