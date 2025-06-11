Saadet Partisi'nden 'Özgür Gazze' Mitingi

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Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 15 Haziran Pazar günü İstanbul Üsküdar Meydanı'nda 'Özgür Gazze' mitingi düzenleyecek. Genel Başkan Mahmut Arıkan, vatandaşları mitinge katılmaya davet etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 15 Haziran Pazar günü, İstanbul Üsküdar Meydanı'nda "Özgür Gazze" mitingi düzenleyecek.

Saadet Partisi'nce, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği sivil katliamına tepki göstermek ve uluslararası kamuoyunun vicdanını harekete geçirmek amacıyla 15 Haziran 2025 Pazar günü, İstanbul Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze" mitingi, saat 17.00'de başlayacak.

Miting hazırlıklarına ilişkin Yeni Yol TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında bilgi veren Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "İktidara tepkimizi göstermek, Gazze'nin sesini duyurmak, vanaları kapatmak, Madleen'in hakkını savunmak, Velaları durdurmak için pazar günü, Üsküdar Meydanı'nda, saat 17.00'de 'Özgür Gazze Mitingi' yapacağız" dedi.

Vatandaşlara, "Özgür Gazze" Mitingi'ne katılım çağrısında bulunan Arıkan, "Mitingde, 'Gazze Ablukadaysa Türkiye Ayakta, Gazze Ablukadaysa insanlık ayakta' diyeceğiz. Tüm Filistin sevdalılarını, Gazze sevdalılarını Pazar günü Üsküdar Meydanı'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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