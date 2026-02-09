Uluslararası Epilepsi Günü... Mahmut Arıkan: Epilepsi, Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Uluslararası Epilepsi Günü'nde epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, hastaların sağlık, eğitim ve istihdam alanında yaşadığı sorunların çözülmesi çağrısında bulundu.

Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Epilepsi, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Uluslararası Epilepsi Günü vesilesiyle epilepsi hakkında hala devam eden yanlışların son bulmasını ve farkındalık oluşmasını diliyorum. Bugün epilepsi ile yaşayan vatandaşlarımızın sağlık, eğitim ve istihdam alanında karşılaştıkları sorunlar ne yazık ki çözülmeyi bekliyor. Bizler epilepsi hastası vatandaşlarımızın her türlü bireysel hakları için çağrıda bulunuyor ve bunun için mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.