Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Ramazan Ayının İlk İftarında Yetimlerle Buluştu

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ramazan Ayının ilk iftarında Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) tarafından düzenlenen "Geleneksel Ahi İftarı" programında yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ankara'da gerçekleştirilen programda konuşan Arıkan, Ramazan ayının birlik, dayanışma ve arınma ikliminin önemini vurguladı.

Programın ev sahipliğini yapan ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus'a teşekkür eden Arıkan, organizasyona katkı sunanlara ve davete icabet eden ailelere şükranlarını iletti. Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirten Arıkan, "Rabbimiz bizleri bir Ramazan'a daha kavuşturdu. Temennimiz, daha nice Ramazanlara ve bayramlara sağlık ve huzur içinde erişmektir" dedi.

Anne babalarını küçük yaşta kaybeden çocuklarla aynı sofrada buluşan Saadet Partisi Liderine eşi Hülya Arıkan'da eşlik etti.

Dünyanın birçok coğrafyasında Müslümanların zor şartlar altında Ramazan'ı idrak ettiğini vurgulayan Arıkan, özellikle Gazze, Suriye, Arakan, Doğu Türkistan ve Keşmir'de yaşanan acılara dikkat çekti. Bu mübarek ayın, sıkıntıların son bulmasına ve barışın hakim olduğu günlere vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında Ahilik kültürünün önemine de değinen Arıkan, Ahiliğin; güzel ahlak, dayanışma ve toplumsal kalkınma anlayışını temsil ettiğini belirtti. Esnaf ve sanatkarların bu değerleri yaşatma noktasındaki rolüne işaret eden Arıkan, ESDER'in çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Ramazan ayını "arınma ve yenilenme zamanı" olarak nitelendiren Arıkan, geçmiş yıllarda yaz mevsimine denk gelen Ramazanlarda yağan yağmurların toprağı arındırmasını hatırlatarak, "Ramazan da gönüllerimizin arınmasına vesile olan bir rahmet mevsimidir. Temennimiz, ülkemizin ve insanlığın sıkıntılardan arınarak daha huzurlu, daha müreffeh günlere kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yetim çocukların ve gençlerin daha yaşanabilir bir Türkiye'de büyümesi için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Arıkan, gözyaşının ve acının olmadığı bir dünya idealine dikkat çekti. Arıkan, iftar sofralarının kardeşliği ve muhabbeti artıran önemli vesileler olduğunu belirtti ve bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Arıkan, yoğun mesaiyle misafirleri ağırlayan görevlilere de şükranlarını sundu. Arıkan, konuşmasını "Daha nice güzel iftar sofralarında buluşmak temennisiyle, tüm vatandaşlarımızı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA