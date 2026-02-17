Mahmut Arıkan'dan Galatasaray'a Tebrik Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nin Efendisi! Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus'u farklı yenerek tarih yazan Galatasaray'ı, yönetimini ve taraftarını kutluyorum. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA