Haberler

Mahmut Arıkan'dan Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenerek gösterdiği başarıyı kutladı ve takıma teşekkür etti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nin Efendisi! Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında İtalya temsilcisi Juventus'u farklı yenerek tarih yazan Galatasaray'ı, yönetimini ve taraftarını kutluyorum. Yaşattığınız gurur için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Şalgam fabrikasında feci ölüm! Makineye kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

