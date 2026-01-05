Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Görüştü

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; ziyarette Türkiye'nin güncel siyasi gelişmeleri, küresel ve bölgesel meseleler ile toplumsal konular ele alındı. Basına kapalı görüşmede, siyasi partiler arasında diyalog ve istişare kültürünün önemi vurgulandı.