Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile Görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve heyetini genel merkezde ağırladı. Ziyarette Türkiye'nin siyasi gelişmeleri ile toplumsal konular gündeme geldi.

(ANKARA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyeti, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde ağırladı.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; ziyarette Türkiye'nin güncel siyasi gelişmeleri, küresel ve bölgesel meseleler ile toplumsal konular ele alındı. Basına kapalı görüşmede, siyasi partiler arasında diyalog ve istişare kültürünün önemi vurgulandı.

