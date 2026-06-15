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Mahmut Arıkan, Filistin Destekçileri Platformu'yla Bir Araya Geldi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin Destekçileri Platformu üyesi akademisyen ve yazarlarla bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin Destekçileri Platformu üyeleri ile bir araya geldi.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin Destekçileri Platformu üyesi akademisyen ve yazarlarla ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA
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