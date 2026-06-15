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Mahmut Arıkan, Direniş Çadırı Platformu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistin'e destek için bir araya gelen Direniş Çadırı Platformu üyesi akademisyen ve yazarlarla görüştü.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İsrail'e karşı Filistin'e destek olmak için biraraya gelen Direniş Çadırı Platformu üyesi akademisyen ve yazarlarla görüştü.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Direniş Çadırı Platformu üyesi akademisyen ve yazarlarla ile bir araya geldi." denildi.

Kaynak: ANKA
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