Mahmut Arıkan: Bu Gece Trump'ın Sonu Olacak

Mahmut Arıkan, Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini eleştirerek, 'Bu gece Trump'ın sonu olacak' ifadesini kullandı. Medeniyetlerin tehditlerle değil, inançla yaşadığını vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu gece Trump'ın sonu olacak. Çünkü hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir kibir; bir medeniyeti bir gecede yok etmeye yetmez. Medeniyetler bombalarla yıkılmaz" dedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Trump'ın sonu olacak. Çünkü hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir kibir; bir medeniyeti bir gecede yok etmeye yetmez. Medeniyetler bombalarla yıkılmaz. Medeniyetler tehditlerle silinmez. Medeniyetler; inançla, hafızayla, direnişle yaşar. Ama tarih başka bir gerçeği defalarca ispatlamıştır: Kendini Tanrı yerine koyanlar, halkların kaderine hükmettiğini sananlar, 'yok ederim' diyenler… Hep aynı sona yürümüştür. Firavunlar böyle konuştu. Nemrutlar böyle tehdit etti. İmparatorluklar böyle kibirlendi. Hepsi gitti. Hepsi yıkıldı. Hepsi tarihin karanlık sayfalarına gömüldü."

Çünkü zulüm büyüdükçe, çöküş yaklaşır. Çünkü kibir yükseldikçe, son hızlanır. Bugün bir medeniyetin ölümünü ilan edenler, yarın kendi siyasi ve ahlaki enkazlarının altında kalacak. Bu gece medeniyetler değil, bu dili kuran zihniyet çökecek. Medeniyetler kalır. Halklar kalır. Hakikat kalır. Ama zalimler… her zaman gider."

Kaynak: ANKA
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Polisin kadın vekile fiziki müdahalesi meclisi karıştırdı!
Ezeli rakibe doğru yolcu
Aile içi katliam! Annesi ve ağabeylerine kurşun yağdırdı
Türkiye için gurur görüntüleri
Trump'ın "vuracağız" dediği kritik noktalara akın ettiler