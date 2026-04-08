(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Bu gece Trump'ın sonu olacak. Çünkü hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir kibir; bir medeniyeti bir gecede yok etmeye yetmez. Medeniyetler bombalarla yıkılmaz" dedi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Trump'ın sonu olacak. Çünkü hiçbir güç, hiçbir tehdit, hiçbir kibir; bir medeniyeti bir gecede yok etmeye yetmez. Medeniyetler bombalarla yıkılmaz. Medeniyetler tehditlerle silinmez. Medeniyetler; inançla, hafızayla, direnişle yaşar. Ama tarih başka bir gerçeği defalarca ispatlamıştır: Kendini Tanrı yerine koyanlar, halkların kaderine hükmettiğini sananlar, 'yok ederim' diyenler… Hep aynı sona yürümüştür. Firavunlar böyle konuştu. Nemrutlar böyle tehdit etti. İmparatorluklar böyle kibirlendi. Hepsi gitti. Hepsi yıkıldı. Hepsi tarihin karanlık sayfalarına gömüldü."

Çünkü zulüm büyüdükçe, çöküş yaklaşır. Çünkü kibir yükseldikçe, son hızlanır. Bugün bir medeniyetin ölümünü ilan edenler, yarın kendi siyasi ve ahlaki enkazlarının altında kalacak. Bu gece medeniyetler değil, bu dili kuran zihniyet çökecek. Medeniyetler kalır. Halklar kalır. Hakikat kalır. Ama zalimler… her zaman gider."

Kaynak: ANKA