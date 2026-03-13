Haberler

Tokat'ta 5.5 Büyüklüğünde Deprem... Mahmut Arıkan: "Vatandaşlarımıza Geçmiş Olsun Dileklerimi İletiyorum"

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajı paylaştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

