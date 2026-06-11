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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan BBP Genel Başkanı Destici'ye ziyaret
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ağabeyini kaybeden ve yeniden genel başkan seçilen BBP lideri Mustafa Destici'yi ziyaret etti. İki lider, ortak basın toplantısında iç siyaset ve İsrail'in açıklamalarını değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Arıkan, geçen hafta ağabeyi vefat eden ve pazar günü partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Destici'ye, BBP Genel Merkezi'nde taziye ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Basına kapalı ziyaretin ardından Arıkan ve Destici, ortak basın toplantısı düzenledi.

Arıkan, Destici'ye, ağabeyinin vefatı nedeniyle taziye, kurultayda yeniden genel başkan seçilmesi dolayısıyla da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirtti.

İki parti arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve muhabbet bulunduğunu söyleyen Arıkan, yeni dönemde Destici'ye ve çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Arıkan, iç siyasetin sağlıklı işlemesinin Türkiye'nin dış politikadaki çalışmalarına da olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Ana muhalefet partisinde yaşanan hadiseleri kaygıyla takip ediyoruz. Her ne kadar parti içi bir tartışma, parti içi bir süreç gibi görülse de Türkiye demokrasisi adına dikkat edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Eminim Cumhuriyet Halk Partisinin ileri gelenleri, akil insanları bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılmasıyla alakalı gerekli katkıları sağlayacaktır." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili açıklamalarını kaygıyla takip ettiklerini dile getiren Arıkan, " İsrail, ancak güçten anlayacaktır. İsrail'in, hiçbir diplomatik dil ve uluslararası hukuk ile hizaya getirilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Destici de ziyaretlerinden dolayı Arıkan ve heyetine teşekkür ederek, Saadet Partisi ile geçmişe dayanan samimi diyalog ve işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Netanyahu'nun açıklamalarını kınayan Destici, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ne teröristler eliyle ne de başka maşaları yoluyla Türkiye'yi bölemeyecekler, karıştıramayacaklar. Türkiye'nin, ülkesinin bütünlüğüne, milletinin birliğine, devletin varlığına kastedecek her türlü saldırıya cevap verme gücü de kapasitesi de vardır. Bu cevap bazen siyaset yoluyla olur, bazen diplomasi çok sert ve net bir şekilde kullanılır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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