Saadet Partisi Karamürsel'de Mustafa Sağlam Yeniden Başkan Seçildi
Karamürsel 9. Olağan İlçe Kongresi'nde Mustafa Sağlam, tek aday olarak yeniden başkanlık görevine seçildi. Kongre, Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Karamürsel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını Alaattin Çakmak, katip üyeliklerini Mustafa Türel, Sinan Aydındemir, Mustafa Özsoy ve Mehmet Özalay yaptı.
Tek aday olan Sağlam, 250 delegeden 118'inin oyunu alarak yeniden başkan oldu.
Sağlam başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
"Ahmet Kılınç, Ali Selek, Ali Tan, Hasan Yıldız, İbrahim Ertatar, İzzet Ünlü, Mehmet Can Gürses, Muammer Erturan, Muhamet Doğan, Osman Aysan, Serhat Gökakın, Tekin Ataş, Veysel Öztürk, Yunus Utaş."
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel