Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Ekinci: "İran'da Katledilen 175 Kız Çocuğu İçin Bıraktığımız 175 Karanfil, Adaletin ve Vicdanın Nişanesidir"

Güncelleme:
Saadet Partisi Kadın Kolları, İran'daki bir ilkokula düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 175 kız çocuğunun anısına ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Başkan Nurgül Beytiye Ekinci, çocukların can güvenliğinin siyasi hesapların üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Kadın Kolları, ABD'nin İran'daki kız ilkokuluna düzenlediği saldırıyı protesto etmek için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaptı. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, "İran'da katledilen 175 kız çocuğu için bıraktığımız 175 karanfil, adaletin ve vicdanın nişanesidir. Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve tüm dünya devletlerini, çocukların can güvenliğini siyasi hesapların üzerinde tutmaya davet ediyoruz. Zulüm ebedi olamaz, adalet elbet tecelli edecektir" dedi.

Saadet Partisi Kadın Kolları, ABD'nin İran'daki Hürmüzgan eyaletinde 28 Şubat'ta Minab'da bir kız ilkokuluna düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 175 kız çocuğu için ABD Büyükelçiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

"İran'da yitip giden 175 can ile Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de katledilen yavrularımızın katili aynı odaktır"

Basın açıklaması öncesinde partililer, temsili kız çocuğu mezarlarına karanfil bıraktı. Açıklamayı okuyan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, şunları söyledi:

"Bizler bugün burada yalnızca bir siyasi sorumluluğun gereğini yerine getirmek için değil; yüreği evlat sevgisiyle atan anneler, kadınlar ve vicdan sahibi insanlar olarak bulunuyoruz. Coğrafyalar değişse de acının renginin aynı olduğunu, çocukların çığlığının sınır tanımadığını haykırmak için bir aradayız. İran'da yaşanan elim olaylar neticesinde hayatını kaybeden, hayalleri yarım kalan ve oyun çağındayken toprağa düşen 175 evladımız için sessiz ama vakur bir duruş sergiliyoruz. Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, 'demokrasi' vaadiyle girdiği her yere ölüm götüren ABD emperyalizminin ve onun kurduğu adaletsiz dünya düzeninin bedelini en ağır çocuklar ödemektedir. İran'da yitip giden 175 can ile Gazze'de, Irak'ta, Suriye'de katledilen yavrularımızın katili aynı odaktır. Bugün İranlı çocuklar için bıraktığımız bu karanfiller, sadece mermilere değil; Epistein adasında ifşa olmuş Batı'nın kokuşmuş zihniyetine tepkidir. Çünkü Epistein adasında çocukları istismar eden sapkın zihniyet ile Gazze'de, İran'da çocukları katleden zihniyet aynı koalisyonun parçasıdır. Hangi siyasi iklim, hangi stratejik çıkar veya hangi ideolojik çatışma bir çocuğun gülüşünden daha değerlidir?"

"Çocukların dili, dini, ırkı ve mezhebi olmaz"

Saadet Partisi olarak, nerede bir zulüm varsa karşısında durmayı, nerede bir mazlum varsa elinden tutmayı siyasi bir görevden öte insani bir borç biliyoruz. İran'da katledilen 175 kız çocuğu için bıraktığımız 175 karanfil, adaletin ve vicdanın nişanesidir. Uluslararası toplumu, insan hakları örgütlerini ve tüm dünya devletlerini, çocukların can güvenliğini siyasi hesapların üzerinde tutmaya davet ediyoruz. Biz kadınlar, anneler ve ablalar olarak diyoruz ki, çocukların dili, dini, ırkı ve mezhebi olmaz. Çocuk çocuktur ve her çocuk yaşama hakkına sahiptir. Bıraktığımız bu 175 karanfilin, insanlığın körelmiş vicdanını yeşertmesini temenni ediyoruz. Zulüm ebedi olamaz, adalet elbet tecelli edecektir."

Kaynak: ANKA
