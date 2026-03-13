Saadet Partisi Kadın Kollarından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto

Saadet Partisi Kadın Kolları üyeleri, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlenen ve çoğu çocuk olan 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek amacıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Büyükelçilik binası önündeki polis bariyerlerine hayatını kaybeden çocukların anısına kırmızı karanfil bırakan grup adına basın açıklaması yapan Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Nurgül Beytiye Ekinci, İran'da saldırılar sonucu meydana gelen can kayıplarından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Ekinci, saldırıların sorumlusu olarak gördükleri politikalara tepki göstererek, coğrafya fark etmeksizin çocukların can güvenliğinin her türlü siyasi hesabın üzerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

Ekinci, şöyle devam etti:

"İranlı çocukların acısını kendi çocuklarımızın acısı gibi hissediyoruz. Bıraktığımız bu 175 karanfilin, insanlığın vicdanını yeşertmesini temenni ediyoruz. Bir annenin gözyaşı hiçbir coğrafyada sıradan değildir. O gözyaşı insanlığın vicdanına düşen bir emanettir. Zulüm ebedi olamaz, adalet elbet tecelli edecektir."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.