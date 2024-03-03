Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu vurguladı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, "Biz, insanımıza İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu anlatarak 31 Mart'ta ipi göğüslemek istiyoruz." dedi.

Beşiktaş Ortaköy sahilinde esnafı ziyaret eden Aydın, bazı vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Aydın, bir basın mensubunun, sosyal medya hesabından yaptığı, "İstanbul'un mahallelerinde asayişi bozmaya kalkan olursa, zabıta sopasıyla tanışacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklindeki paylaşımı hatırlatması üzerine, kentin sokaklarının tekinsiz hale geldiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin bastırıldığını dile getiren Aydın, "Kolluk kuvvetlerimizle, emniyetimizle, koordineli bir şekilde Büyükşehir zabıtasını aktif olarak bu konuda devreye sokacağız. Sekineti ve sükuneti sağlayacağız. İstanbul'un huzura ihtiyacı var. Bir keşmekeşlik var, bir dağınıklık var. Bir kabalık, bir nobranlık ortalığı kasıp kavuruyor. İstanbul bu değil." diye konuştu.

Esnaf ziyaretlerinde vatandaşların hayat pahalılığı şikayetlerini aktardığını söyleyen Aydın, İBB Başkanı olduğu takdirde buna ilişkin birtakım iyileştirmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Aydın, "Şüphesiz ulaşımdan trafikte kalma süresine, sokaklarımıza, sokak hayvanlarına, A'dan Z'ye birçok meselemiz var. Her birine dokunmak, her birini iyileştirmek yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Biz, insanımıza İstanbul'da daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu anlatarak 31 Mart'ta ipi göğüslemek istiyoruz." diye konuştu.

Şişli'deki esnafı da ziyaret eden Aydın, daha sonra Feriköy'deki antika pazarında vatandaşlarla sohbet etti.