Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi Genel Başkanı ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi Genel Başkanı Hamadi Sidi Moktar ve beraberindeki heyet ile Ankara'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi Genel Başkanı Hamadi Sidi Moktar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Moritanya Tewassoul Partisi (Ulusal Reform ve Kalkınma Partisi) Genel Başkanı Dr. Hamadi Sidi Moktar ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı

Başkanın CHP'den istifasının ardından, tekme tokat kavga ettiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon

Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Çıkan iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa

Çıkan vahim iddialar sonrası Galatasaray yönetiminde istifa
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip kurşun yağdırdı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt

Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor mu? Beklenen açıklama geldi