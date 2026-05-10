Mahmut Arıkan'dan Galatasaray'a Şampiyonluk Tebriği

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Arıkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajı şöyle:

"Şampiyon Galatasaray! Süper Lig şampiyonu olarak üst üste dördüncü kez bu başarıyı elde eden ve 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'ı; futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlarını tebrik ediyorum. İnanıyorum ki bu başarı gelecek yıl Şampiyonlar ligi galibiyetleri ile daha da anlamlı olacaktır."

