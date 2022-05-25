Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
 - Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Sp, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title