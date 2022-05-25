Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti - Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'ı Ziyaret Etti
ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı, Demokrat Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşme yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü.
ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel